ЦБ обвинил в ускорении инфляции «борщевой набор»

В марте 2018 года инфляция в России ускорилась из-за роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информационно-аналитический комментарий Центробанка «Динамика потребительских цен».

Годовая инфляция в марте составила 2,4 процента. При этом темпы прироста цен на овощи из «борщевого набора» (в него входят капуста, картофель, морковь, свекла и лук) в марте составили 15,7 процента против 8,9 процента в феврале.

Центробанке пояснили, что плодоовощная продукция подорожала из-за «более раннего, чем в прошлом году, исчерпания запасов». Также рост инфляции в ЦБ связали с корректировкой тарифов на железнодорожные перевозки.