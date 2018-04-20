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ЦБ обвинил в ускорении инфляции «борщевой набор»
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ЦБ обвинил в ускорении инфляции «борщевой набор» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В марте 2018 года инфляция в России ускорилась из-за роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информационно-аналитический комментарий Центробанка «Динамика потребительских цен».
Годовая инфляция в марте составила 2,4 процента. При этом темпы прироста цен на овощи из «борщевого набора» (в него входят капуста, картофель, морковь, свекла и лук) в марте составили 15,7 процента против 8,9 процента в феврале.
В Центробанке пояснили, что плодоовощная продукция подорожала из-за «более раннего, чем в прошлом году, исчерпания запасов». Также рост инфляции в ЦБ связали с корректировкой тарифов на железнодорожные перевозки.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что в апреле-мае регулятор ожидает «некоторого ускорения» годовой инфляции.
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