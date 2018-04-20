Банкам возместят недополученные доходы по кредитам АПК

Минсельхозу России выделят бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам АПК, сообщается на сайте кабмина.

На поддержку могут рассчитывать банки, международные финансовые организации и государственная корпорация « Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Речь идёт о возмещении им недополученных доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке.

С 14 марта в силу вступило постановление Правительства, скорректировавшее правила предоставления и распределения субсидий в агропромышленном комплексе.

Соответствующие изменения внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы. В частности, обновлены правила предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей АПК, развитие мелиорации сельхозземель и повышение продуктивности в молочном скотоводстве.