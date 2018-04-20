Аксенов: Крым вышел на показатели, превышающие лучшие годы в составе Украины 

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Экономические показатели Республики Крым уже превысили максимальный уровень, который был достигнут в регионе в составе Украины. Об этом в пятницу на пленарном заседании Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Крым уже выполнил показатели, превышающие все лучшие годы [в составе] Украины. Лучший бюджет Крыма в составе Украины в рублях составлял 22 млрд рублей, на сегодняшний день бюджет 2018 года без федеральной поддержки, которая превышает бюджет Крыма в разы, — около 53 млрд рублей", — сказал он.
Глава Крыма отметил, что правительство РФ оказывает региону колоссальную поддержку. Аксенов выразил уверенность в том, что властям удастся значительно повысить уровень и качество жизни населения Крыма.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России».
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