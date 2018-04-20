Дональд Трамп обвиняет Китай и Россию в манипуляции обменным курсом

трампДональд Трамп обвиняет Китай Россию в манипуляции обменным курсомВ прошлую пятницу Министерство финансов США опубликовала полугодовой отчет, в котором ни Китай, ни Россия не были упомянуты в контексте «манипулятора валютой». Пресс-секретарь финансового ведомства США , отвечая на вопрос журналистов о противоречии между заявлением Трампа и отчетными данными министерства, попросил адресовать этот вопрос Белому Дому.

Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого Дома , заявила, что «администрация осуществляет постоянный мониторинг» проблемы, и Китай находится в «списке для наблюдения» Министерства финансов США».

Viraj Patel, стратег по валютам компании ING Groep NV, убежден, что слова Трампа о валютных махинациях является «очередным неявным сигналом желания Белого Дома ослабить доллар, особенно по отношению к валютам своих ключевых торговых партнеров».