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Дональд Трамп обвиняет Китай и Россию в манипуляции обменным курсом
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Дональд Трамп обвиняет Китай и Россию в манипуляции обменным курсом 

Банки Сегодня 58 минут назад
Фото: Банки Сегодня
трампДональд Трамп обвиняет Китай и Россию в манипуляции обменным курсомВ прошлую пятницу Министерство финансов США опубликовала полугодовой отчет, в котором ни Китай, ни Россия не были упомянуты в контексте «манипулятора валютой». Пресс-секретарь финансового ведомства США, отвечая на вопрос журналистов о противоречии между заявлением Трампа и отчетными данными министерства, попросил адресовать этот вопрос Белому Дому.
Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого Дома, заявила, что «администрация осуществляет постоянный мониторинг» проблемы, и Китай находится в «списке для наблюдения» Министерства финансов США».
Viraj Patel, стратег по валютам компании ING Groep NV, убежден, что слова Трампа о валютных махинациях является «очередным неявным сигналом желания Белого Дома ослабить доллар, особенно по отношению к валютам своих ключевых торговых партнеров».
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