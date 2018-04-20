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Срочно: Китай одобрил генеральный план нового района Сюнъань
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Срочно: Китай одобрил генеральный план нового района Сюнъань 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ — Власти Китая одобрили генеральный план нового района Сюнъань.
План был одобрен Центральным комитетом Компартии Китая и Госсоветом КНР, говорится в документе, распространенном в пятницу. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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