Волна Telegram: банки трясет от сбоев

Технические сбои, связанные с блокировкой Telegram, похоже, докатились до наиболее защищенного сектора — банковского. Ряд банков, частных и государственных, испытывают трудности с обслуживанием клиентов. Технические сбои, которые пользователи связывают с действиями Роскомнадзора по блокировке IP-адресов, последние дни коснулись многих компаний в России . Однако регулятор отрицает связь технических проблем с блокировками.

В пятницу 20 апреля Райфайзенбанк предупредил своих клиентов о сбое в работе. Пользователи, в частности, жаловались, что не могут расплатиться картой банка.

«Уважаемые клиенты! Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны. Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем», — сообщил банк на своем официальном сайте и принес извинения за неудобства.

Причина сбоя не указана. Но накануне стало известно, что сбой связан с неудачной установкой обновлений. По какой причине пришлось обновлять софт, не сообщалось.

«В ближайшее время заработают сервисы», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе банка. При этом там заверили, что сбои не связаны с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов.

«РКН не связан с событиями этого утра. Сбой произошел на нашей стороне», — комментировала ранее кредитная организация на своей странице в Twitter.

Сервисы полегли. Привет Роскомнадзору

Ранее на проблемы в работе банковских сервисов жаловались в социальных сетях клиенты и других банков, в том числе крупнейших — ВТБ Сбербанка , связывая это с деятельностью Роскомнадзора.

ВТБ опроверг эту информацию. Все системы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка. «Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

Информацию о сбое в работе банкоматов не подтвердил и Сбербанк. «У нас все работает, абсолютно все», — сказали ранее в пресс-службе госбанка.

Волна технических сбоев прокатилась по России 16 апреля, когда Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничить доступ к Telegram в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера.

Три последних дня ряд компаний заявляет о техническом сбое в работе своих сервисов, связанных с беспорядочной блокировкой IP-адресов. Факт сбоя в системе был признан руководством мессенджера Viber, которое опубликовало соответствующее заявление в официальном твиттере. Сообщалось, что многие пользователи не могут воспользоваться голосовыми вызовами.

О перебоях заявляли сразу несколько онлайн-игр, онлайн-школа SkyEng, видеохостинг Twitch, музыкальный стриминговый сервис Spotify, некоторые сервисы Microsoft и многие другие.

О проблемах сообщили и российские дилеры Volvo, которые не могли проводить сервисные работы. 17 апреля был заблокирован IP-адрес, через который работает программное обеспечение Volvo — Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В результате на протяжении всего дня дилеры Volvo по всей России не могли проводить большинство типов работ по сервису.

«Это связано с блокировкой надзорным органом большого перечня IP-адресов. Среди заблокированных IP-адресов оказался тот, который используется для работы VIDA», — сказал собеседник издания.

Официальный твиттер Gett подтверждал заявление о сбое 17 апреля:

«Не переживайте и не бойтесь #блокировок. Мы обработаем все запросы в максимально сжатые сроки. Все будет хорошо».

Позже сервис Gett сообщил, что работает в штатном режиме. Для пользователей и водителей оплата и необходимые расчеты производятся бесперебойно. Ранее один из адвокатов Telegram Павел Чиков заявил, что сервис Gett недоступен из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера. В настоящий момент Gett разбирается, могли ли возникнуть единичные технические сбои, уточнили в пресс-службе.

Тем временем, «Агора», чьи адвокаты представляют интересы Telegram в России, пообещали оказать юридическую поддержку компаниям, невольно пострадавшим от блокировки Telegram. Представитель компании Дмитрий Колбасин рассказал «Газете.Ru», что на текущий момент поступило уже около 100 обращений: «В основном пишут: „помогите, нас заблокировали“.

Однако Роскомнадзор отрицает массовое отключение компаний от интернета.

»Роскомнадзор обращает внимание СМИ на необходимость тщательной проверки информации, публикуемой в социальных сетях и иных интернет-ресурсах на тему ограничения доступа к Telegram», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров также заявил о том, что информация о сбоях не соответствует действительности.

«Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram», — сообщил руководитель Роскомнадзора.