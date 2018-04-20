Инфляционные ожидания россиян снизились

В апреле инфляционные ожидания россиян на год вперед впервые опустились до отметки 7,8% по сравнению с 8,5% месяцем ранее. Наблюдаемая за последние 12 месяцев инфляция также продолжила снижаться — до 8,3% в апреле по сравнению с 9,2% в марте. Об этом свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России

В апреле по сравнению с мартом практически по всем включенным в опрос категориям товаров и услуг уменьшилась доля респондентов, отметивших рост цен. Наиболее благоприятная динамика наблюдалась в отношении бензина и услуг ЖКХ, цены на которые беспокоили население в предыдущие месяцы. Также респонденты реже отмечали рост цен на рыбу и морепродукты, молоко, лекарства, товары для детей.

Таким образом, все больше россиян наблюдают замедление роста цен и ожидают сохранения инфляции на низком уровне в будущем.

При этом необходимо отметить, что опрос проводился 2—9 апреля, то есть до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкционных ограничений. Под влиянием данных событий в дальнейшем возможен временный рост инфляционных ожиданий.