Ещё
Инфляционные ожидания россиян снизились
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфляционные ожидания россиян снизились 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
В апреле инфляционные ожидания россиян на год вперед впервые опустились до отметки 7,8% по сравнению с 8,5% месяцем ранее. Наблюдаемая за последние 12 месяцев инфляция также продолжила снижаться — до 8,3% в апреле по сравнению с 9,2% в марте. Об этом свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.
В апреле по сравнению с мартом практически по всем включенным в опрос категориям товаров и услуг уменьшилась доля респондентов, отметивших рост цен. Наиболее благоприятная динамика наблюдалась в отношении бензина и услуг ЖКХ, цены на которые беспокоили население в предыдущие месяцы. Также респонденты реже отмечали рост цен на рыбу и морепродукты, молоко, лекарства, товары для детей.
Таким образом, все больше россиян наблюдают замедление роста цен и ожидают сохранения инфляции на низком уровне в будущем.
При этом необходимо отметить, что опрос проводился 2—9 апреля, то есть до увеличения курсовой волатильности на фоне ужесточения санкционных ограничений. Под влиянием данных событий в дальнейшем возможен временный рост инфляционных ожиданий.
Банки.ру: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Логос» Стоимость Brexit для Великобритании может оказаться существенно выше текущих оценок Опрос: экономика еврозоны может пострадать из-за торговых споров между США и Китаем
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание260
«Весь салон залит кровью»59
Турция вывела золотой запас из США233
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть42
Кремль отреагировал на визовую блокаду США37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:24
Собянин провел прием пяти граждан
Политика Новости Москвы
10:16
Гостиницу на 150 номеров построят в центре города
Новости Москвы
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение