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Меркель и Трамп могут обсудить «Северный поток-2»
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Меркель и Трамп могут обсудить «Северный поток-2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Проект «Северный поток — 2» может стать темой переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и американского лидера Дональда Трампа в США 27 апреля.
Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передаёт ТАСС.
«Если эта тема будет обсуждаться, то канцлер представит нашу позицию относительно экономической составляющей проекта и политических условий, в которых он реализуется», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Меркель намерена посетить США и встретиться с Трампом.
Также СМИ писали, что власти ФРГ планируют обратиться к Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях против России.
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