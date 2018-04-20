Счетная палата вернула в бюджет ЯНАО 435 миллионов

Аудиторы обнаружили в три раза больше неэффективных, нецелевых и незаконных трат в 2017 году, чем в предыдущем финансовом периоде.

Об этом председатель Счетной палаты Ямала Владимир Свидлов сообщил депутатам ямальского парламента. По его словам, рост нарушений связан с более эффективной работой ревизоров.

Эксперты проверили около сотни объектов и проанализировали траты более чем на 34 миллиарда бюджетных средств. Активно использовали новое направление — в сфере закупок, где с нарушениями израсходовали более полутора миллиардов. Это неправомерные расходы на заработную плату, использование имущества, арендные платежи, неустойка по контрактам и так далее. К неэффективным расходам отнесена оплата работ и материалов по завышенным ценам, есть случаи оплаты невыполненных работ или услуг. В итоге аудиторам удалось вернуть в бюджет округа 435 миллионов рублей.

— Приблизительно 80 процентов нарушений невозможно устранить, — констатировал Владимир Свидлов.

Во всех муниципальных образованиях контрольные органы изучили, как потрачены 70 миллиардов потраченных средств. К неэффективным или неправомерным расходам отнесли более шести миллиардов рублей, в казну вернули более двух миллиардов.