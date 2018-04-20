Счетная палата вернула в бюджет ЯНАО 435 миллионов 

Аудиторы обнаружили в три раза больше неэффективных, нецелевых и незаконных трат в 2017 году, чем в предыдущем финансовом периоде.
Об этом председатель Счетной палаты Ямала Владимир Свидлов сообщил депутатам ямальского парламента. По его словам, рост нарушений связан с более эффективной работой ревизоров.
Эксперты проверили около сотни объектов и проанализировали траты более чем на 34 миллиарда бюджетных средств. Активно использовали новое направление — в сфере закупок, где с нарушениями израсходовали более полутора миллиардов. Это неправомерные расходы на заработную плату, использование имущества, арендные платежи, неустойка по контрактам и так далее. К неэффективным расходам отнесена оплата работ и материалов по завышенным ценам, есть случаи оплаты невыполненных работ или услуг. В итоге аудиторам удалось вернуть в бюджет округа 435 миллионов рублей.
— Приблизительно 80 процентов нарушений невозможно устранить, — констатировал Владимир Свидлов.
Во всех муниципальных образованиях контрольные органы изучили, как потрачены 70 миллиардов потраченных средств. К неэффективным или неправомерным расходам отнесли более шести миллиардов рублей, в казну вернули более двух миллиардов.
Чтобы депутатам было проще «читать» доклад со множеством данных, Счетная палата представила его в новом формате, с использованием инфографики. Однако представителям фракций ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, это не понравилось: им не хватило конкретных цифр и времени для изучения материала.