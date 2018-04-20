61 рубль за доллар — новое равновесие на российском валютном рынке, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank

Несмотря ослабление позиций в ходе утренних торгов пяницы, российская валюта продолжает получать поддержку от высокой цены нефти, стабилизируясь в районе отметок 61 в паре с долларом и 75.5 в паре с евро. Нейтральный геополитический новостной фон, а также снижение страновой премии до 134 пунктов (по 5-летним CDS) с пиков прошлой недели в 160 пунктов также формируют базу для текущих довольно комфортных уровней относительно прошлой недели.

Сегодня и в начале следующей недели рубль может получить поддержку от приближающегося пика налоговых платежей, который приходится на 25 апреля. С 17 апреля Минфин возобновил покупки валюты после перерыва на прошлой неделе. Из-за необходимости наверстать сформировавшееся за прошлую неделю отставание ежедневные объемы покупок Минфина выше, чем когда-либо ранее (17.5 млрд руб.).

Несмотря на повышенные объемы, доля операций Минфина от совокупного объема торгов на валютном рынке остается умеренной (чуть выше 6%, в то время как ранее она составляла примерно 4%). При подобных объемах операции Минфина являются фактором, ограничивающим укрепление рубля, но не причиной его ослабления. В ближайшей перспективе ориентиры в районе 61 в паре с долларом мы воспринимаем как новое равновесие на российском валютном рынке. Укрепление до более комфортных значений может происходить лишь на локальных позитивных факторах.

Денежный рынок