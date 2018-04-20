В чем причины ралли в нефти? 

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика» Причин для движения цен на нефть было несколько. Прежде всего, это товарные запасы, главная причина оптимизма последней пары дней. В США запасы упали ниже «пятилетней средней». Это всех воодушевляет, потому что именно рост товарных запасов стал причиной пессимизма на рынке нефти в 2014 году и вызвал масштабный обвал цен, считает Александр Корнилов, старший аналитик по нефтегазовому сектору «АТОН».
Александр Корнилов, старший аналитик по нефтегазовому сектору «АТОН»
Второй фактор — это геополитика Обострение в Сирии между Россией и Западом на прошлой неделе двинуло цены наверх выше 70 долларов за нефть марки Brent. Сейчас напряженность спала и играет меньшую роль, но все равно отображается в ценах, хоть и в меньшей степени. Кроме того, свою роль играют и отношения между США и Ираном: угроза выхода из ядерной сделки и риски очередной изоляции Ирана подливают масла в огонь. В меньшей степени имеет место очередное обострение обстановки в Йемене со стороны Саудовской Аравии. То есть, Ближний Восток в очередной раз сильно штормит, и это не может не отражаться на нефтяных котировках. Третья причина — прогноз Международного энергетического агентства. На прошлой неделе оно выпустило очередной прогноз по рынку нефти, где прозвучали слова на тему полной балансировки рынка уже в мае — это ситуация, когда добыча в мире полностью совпадет со спросом, без излишков. И четвертый значимый фактор — это встреча ОПЕК+ в Джидде. Рынок делает ставку на комментарии относительно планов сделки по ограничению добычи. И хотя это не судьбоносная встреча, где принимаются решения о сделке (такие проходят раз в полгода, следующая запланирована в Вене на 22 июня), любые комментарии на тему сделки могут поддержать или же обрушить котировки нефти. Какие перспективы для нефти мы видим? Все пока на время забыли про США, а зря. Добыча там продолжает расти, и скоро американские нефтяники начнут прикуривать кубинские сигары от стодолларовой купюры, если уже не начали. С начала года добыча в США выросла на 743 тыс. баррелей в сутки, или на 7,6%. Сланец оживает, объемы бурения и инвестиции в американские компании стремительно растут. Это уже не distressed активы, а нормальные компании с высокими кредитными рейтингами, способные не только вернуть старые долги, но и набирать новые для инвестиций в рост добычи. Так что рано или поздно про эту часть уравнения снова вспомнят. Напомню лишь, что именно американский сланец буквально залил рынок нефтью в 2013-2014 годах, потеснив на мировом рынке такого корифея-тяжеловеса, как Саудовская Аравия. Так что толкание локтями похоже скоро возобновится, это лишь вопрос времени, это, в первую очередь, отразится в росте товарных запасов. Чтобы этого не случилось, остальным странам нужно продолжить сдерживать свой натиск. Для этого и нужна сделка ОПЕК+, и именно к позиции Саудовской Аравии и России приковано сейчас внимание всего мира. Очевидно, коль скоро страны ввязались в эту историю с ограничениями, то выйти из нее простым росчерком пера не получится. Это приведет к катастрофическому обвалу цен на нефть, и далее повторится сценарий, который мы видели в 2014-ом: обвал цен — сокращение инвестиций по всему миру — банкротства американских сланцевиков — падение добычи в США. И Россия, и саудиты это понимают, и поэтому мы слышим разговоры о том, что ОПЕК и РФ теперь рассматривают некое долгосрочное партнерство, которое позволит своими скоординированными действиями налаживать ситуацию с балансом спроса и предложения в будущем и минимизировать риски ценовых просадок. Полагаю, что до конца года сделка точно просуществует, это не вызывает сомнений, так как на кону у саудитов главный козырь — IPO Saudi Aramco. Да и с финансами в арабском королевстве не все ладно — слишком уж проели свои золотовалютные запасы во времена низких цен, не привыкли арабские принцы к аскетизму и затягиванию поясов в тяжелые времена. Так что обвала цен арабы не хотят. Далее вопрос — а что за горизонтом 2018? Ведь участники сделки добились своего, ну или почти добились (точно пока в США, как уже обсуждалось) возврата товарных запасов нефти к 5-летней средней. Выход из сделки — очевидный выстрел в нефтяную ногу. Продление — растущее недовольство нефтяников в странах-участницах. Именно поэтому внимание приковано к встрече в Джидде — рынок жаждет услышать хоть какие-то намеки на дальнейшую судьбу сделки. И в завершение, ответ на вопрос «что делать?» — пока, наверное, ничего. Ждать дальнейшего роста нефти я бы не стал: сегодняшняя цена, на наш взгляд, уже включает вероятность продления ОПЕК+ после 2018. Идея для игры на понижение тоже пока неочевидна. С учетом плеч на фьючерсах можно больше потерять, если вдруг ралли и эйфория продолжатся. Слишком уж все нестабильно в нашем мире, столь бесконечно далеком от идей пацифизма и вселенской любви, да и на рынке нефти пока все не так плохо, как показывает статистика. Но на более длинном горизонте мы все же видим коррекцию хотя бы в район 65 долларов за баррель. Я бы порекомендовал быть в тех нефтяных бумагах, которые пока несильно отпрыгнули после недавней просадки. Причина проста — нефть высока, рубль слабый (пока отражает вероятность санкций и продолжение конфронтации с США). Первый кандидат — Новатэк. Также я бы рекомендовал обратить внимание на ЛУКОЙЛ, и Роснефть — high beta на нефть по причине высокого долга.