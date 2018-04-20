Ещё
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности торгового представителя РФ в США Александра Стадника. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовых актов.
"Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", — говорится в документе.
Ранее сообщалось о том, что Стадник оказался в списке российских дипломатических работников, выдворяемых Вашингтоном с американской территории на фоне инцидента с отравлением 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Стадник узнал о попадании в список, находясь в Москве, куда отправился на заседание коллегии Министерства экономического развития РФ.
26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.
ТАСС: последние новости
СМИ: Турция вывела свои золотые запасы из Федрезерва США ЦБ отозвал лицензию у московского Русского торгового банка РФ попросила в ВТО о консультациях с США по тарифам на сталь и алюминий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300365
Турция вывела золотой запас из США86
Первый легальный бордель открывается в России352
Первый русский бордель назвали спасением нации197
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
01:07
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Шоу-бизнес
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение