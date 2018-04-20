Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности торгового представителя РФ в США Александра Стадника. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовых актов.
"Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", — говорится в документе.
Ранее сообщалось о том, что Стадник оказался в списке российских дипломатических работников, выдворяемых Вашингтоном с американской территории на фоне инцидента с отравлением 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Стадник узнал о попадании в список, находясь в Москве, куда отправился на заседание коллегии Министерства экономического развития РФ.
26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.