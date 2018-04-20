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Силуанов: бюджетное правило позволяет РФ противостоять негативным внешним эффектам
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Силуанов: бюджетное правило позволяет РФ противостоять негативным внешним эффектам 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 апреля. Следование так называемому бюджетному правилу позволяет экономике России противостоять негативным внешним эффектам, таким как нестабильность и введение санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
"Мы не используем более высокую цену на нефть как основание для увеличения каких-либо расходов. Все, что мы делаем, — это сохраняем этот дополнительный доход, который целиком направляется в бюджет. Вот почему даже при наложении ограничений на Россию, даже учитывая нестабильность, она будет способна противостоять любым негативным эффектам", — сказал министр.
По его словам, следование механизму бюджетного правила позволяет правительству РФ контролировать флуктуацию цены на нефть.
"Я уверен, что такая политика позволит нам преодолеть любую волатильность нефтяного рынка. Самое важное для нас — обеспечить предсказуемость выполнения наших обязательств и предсказуемость наших доходов. Это влияет и на цены на нефть, и на нестабильность валютного курса", — отметил Силуанов.
Переход на новое бюджетное правило начался с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.
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