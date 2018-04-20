Под предлогом МВФ: резкое повышение тарифов на газ на Украине объяснил эксперт

Кивая на требование Международного валютного фонда , украинские власти пытаются резко изменить политику ценообразования газовых тарифов. Но по факту повышение тарифов на газ является одним из инструментов выкачивания оставшихся денег у населения, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Рост тарифов на газ на Украине

По информации украинских СМИ «Нафтогаз» предложил правительству вариант изменения цен на газ. Эксперты компании предлагают ввести два тарифа, в соответствии с которыми действующая ставка в 0,27 доллара будет распространяться только на социальную норму потребления, а стоимость «сверхнормативных» кубометров повысится на 60–65%. При этом нормы потребления также предлагается подрезать на 15%, как и объемы газа для расчета субсидий.

«Повышение тарифов на газ является одним из инструментов выкачивания оставшихся денег у населения, но власти пытаются прикрыться требованиями МВФ, продолжая неизбежно уменьшать социальные нормы и резать субсидии под все новыми и новыми предлогами. В целом же повышение тарифов на 60-65% на Украине анонсировалось достаточно давно, поэтому ничего удивительного и неожиданного здесь нет — цены на электричество, газ и остальные виды энергоносителей продолжат повышаться», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Напомним, что последнее предложение МВФ о необходимости одномоментного повышения тарифов на газ для получения следующего транша было воспринято на Украине с резкой критикой. Как посчитал глава МВД Арсен Аваков , реализация подобных мер на практике «просто сметет власть».

Украинский Кабмин в данном случае оказался заперт между «молотом» в лице собственного народа и «наковальней» в лице МВФ, считающегося главным кредитором Киева. Лишиться помощи фонда, который последние два года перечислял Украине по миллиарду долларов в год, для Порошенко просто смерти подобно. Отдавать кредиты стране становится в буквальном смысле нечем, хотя уже в текущем году Киев должен выплатить от 9 до 11 млрд долларов долгов.

Политические риски

«Политические риски, конечно, заложены в повышении газовых тарифов. Такое решение еще больше усилит непопулярность действующего президента Порошенко и премьер-министра Гройсмана. Хотя если повышение тарифов придется на летние месяцы, то население может и не отреагировать, что напрямую связано с минимальными объемами потребления газа в этот период.

Более того, в случае проведения осенью досрочных выборов Порошенко вполне может претендовать на второй срок, так как население находится в политической апатии и голосовать собирается активное меньшинство, которое власти попытаются переманить лозунгами и антироссийской риторикой. Обладая полнотой административной власти и хорошо контролируя финансовые потоки, у Порошенко остается множество инструментов для манипуляции», — считает Богдан Безпалько.

Несмотря на то, что стоимость газа на Украине за последние четыре года увеличилась в десять раз, а номинальные доходы местного населения остались прежними, украинское руководство не намерено оглядываться на бедствия населения при решении собственных политических задач.