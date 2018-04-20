В ЕС утвердили новые правила торговли криптовалютой

Европарламент утвердил новые правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, речь идет о запрете анонимной торговли криптовалютами. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

«Чтобы прекратить анонимность, связанную с виртуальными валютами, биржи виртуальной валюты и поставщики кошельков, как и банки, должны будут проводить комплексную проверку клиентов, включая верификацию», — сказано в документе.

Платформы и поставщики услуг, связанные с криптовалютами, также должны будут иметь лицензию на работу.