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В ЕС утвердили новые правила торговли криптовалютой
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Турция вывела золотой запас из США

В ЕС утвердили новые правила торговли криптовалютой 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Европарламент утвердил новые правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, речь идет о запрете анонимной торговли криптовалютами. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
«Чтобы прекратить анонимность, связанную с виртуальными валютами, биржи виртуальной валюты и поставщики кошельков, как и банки, должны будут проводить комплексную проверку клиентов, включая верификацию», — сказано в документе.
Платформы и поставщики услуг, связанные с криптовалютами, также должны будут иметь лицензию на работу.
Новые правила вступят в силу 23 апреля. Страны-члены ЕС должны будут включить их в свои национальные законодательства.
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