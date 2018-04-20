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Великобритания дорого заплатит за Brexit 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: Reuters
Стоимость Brexit для Великобритании может оказаться на миллиарды выше озвученных ранее премьер-министром страны Терезой Мэй 35—39 млрд фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на данные Национального бюро аудита (NAO).
NAO предупреждает, что Великобритания может заплатить на 3 млрд фунтов больше в виде бюджетных взносов, а также дополнительные 2,9 млрд фунтов в Европейский фонд развития (European Development Fund). Годовые взносы в бюджеты ЕС в 2019 и 2020 годах будут рассчитываться на основе экономических прогнозов Великобритании, которые также частично определят долю страны в бюджетных обязательствах уже после 2020 года.
К затратам, которые на данный момент также невозможно точно рассчитать, относятся и расходы, связанные с пенсионными обязательствами до 2064 года. Кроме того, следует учитывать колебания обменного курса, так как счет за Brexit будет выплачиваться в евро.
Канцлер Казначейства Великобритании Филип Хэммонд в следующую среду ответит на вопросы комитета Казначейства относительно выводов NAO.
В декабре 2017 года Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Brexit будет стоить британскому бюджету от 35 млрд до 39 млрд фунтов.
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