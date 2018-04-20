ВБ станет активнее кредитовать страны с низким и средним уровнем доходов

Вашингтон, 20 апреля / Синьхуа / — Президент Всемирного банка /ВБ/ Джим Ен Ким в четверг заявил, что готовящийся ВБ план по увеличению капитализации не привязан к кредитному положению определенных стран, однако ВБ будет активнее кредитовать страны с низким и средним уровнем доходов.

Джим Ен Ким на пресс-конференции весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка отметил, что готовящийся к обсуждению план увеличения капитализации ВБ основывается на продолжении поддержки всех членов, исходя из их уровня доходов.

По сообщениям американских СМИ, ВБ рассмотрит план увеличения уставного капитала на 13 млрд долларов США, из них 7,5 млрд долларов будут выделены подведомственному ВБ Международному банку реконструкции и развития, а 5,5 млрд — Международной финансовой корпорации.

Джим Ен Ким констатировал, что многие члены правления ВБ выразили надежду на увеличение кредитования стран с низким и средним уровнем доходов, поэтому ВБ увеличит выдачу кредитов этим государствам, однако увеличение капитализации Международной финансовой корпорации также означает усиление финансовой поддержки стран со средним и высоким уровнем доходов.