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ВБ станет активнее кредитовать страны с низким и средним уровнем доходов
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ВБ станет активнее кредитовать страны с низким и средним уровнем доходов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 20 апреля /Синьхуа/ — Президент Всемирного банка /ВБ/ Джим Ен Ким в четверг заявил, что готовящийся ВБ план по увеличению капитализации не привязан к кредитному положению определенных стран, однако ВБ будет активнее кредитовать страны с низким и средним уровнем доходов.
Джим Ен Ким на пресс-конференции весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка отметил, что готовящийся к обсуждению план увеличения капитализации ВБ основывается на продолжении поддержки всех членов, исходя из их уровня доходов.
По сообщениям американских СМИ, ВБ рассмотрит план увеличения уставного капитала на 13 млрд долларов США, из них 7,5 млрд долларов будут выделены подведомственному ВБ Международному банку реконструкции и развития, а 5,5 млрд — Международной финансовой корпорации.
Джим Ен Ким констатировал, что многие члены правления ВБ выразили надежду на увеличение кредитования стран с низким и средним уровнем доходов, поэтому ВБ увеличит выдачу кредитов этим государствам, однако увеличение капитализации Международной финансовой корпорации также означает усиление финансовой поддержки стран со средним и высоким уровнем доходов.
Президент ВБ отметил, что Китай был и остается крайне важным партнером ВБ по сотрудничеству. Он положительно оценил прогресс, достигнутый Китаем в продвижении развития доступной всем социальным группам финансовой системы, подчеркнув, что ВБ изучает возможность распространения этого опыта Китая в других странах. —0—
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