РФ запросила объяснения в связи с повышением пошлин на сталь и алюминий США

Китай и Евросоюз. РФ запросила объяснения в связи с повышением пошлин на сталь и алюминий СШАВ свою очередь США обосновывают свое решение как защиту национальных интересов государства. Также представители США подчеркивают, что повышение пошлин имеет законные основания, и осуществляется в рамках Соглашения о защитных мерах ВТО . В этом вопросе Соединенные Штаты поддерживает и ряд других государств, входящих в ВТО. Однако соответствующих разъяснений по поводу повышения пошлин запросили Индия

По упомянутому Соглашению о защитных мерах ВТО, Соединенные Штаты имеют право повышать пошлины на различные товары, если ввозимые товары могут нанести ущерб экономике государства и местным производителям. Однако такими мерами, государство не должно наносить вред другим странам-участникам ВТО. В связи с этим имеется предусмотренный вид рассмотрения подобных вопросов — экономические консультации между экспортерами и импортерами.

В случае если участникам консультаций не удается договориться, «пострадавшая» сторона может ввести ответные ограничения для компенсаций своих финансовых потерь.