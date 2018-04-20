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РФ запросила объяснения в связи с повышением пошлин на сталь и алюминий США
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РФ запросила объяснения в связи с повышением пошлин на сталь и алюминий США 

Банки Сегодня 1 час назад
РФ запросила объяснения в связи с повышением пошлин на сталь и алюминий СШАВ свою очередь США обосновывают свое решение как защиту национальных интересов государства. Также представители США подчеркивают, что повышение пошлин имеет законные основания, и осуществляется в рамках Соглашения о защитных мерах ВТО. В этом вопросе Соединенные Штаты поддерживает и ряд других государств, входящих в ВТО. Однако соответствующих разъяснений по поводу повышения пошлин запросили Индия, Китай и Евросоюз.
По упомянутому Соглашению о защитных мерах ВТО, Соединенные Штаты имеют право повышать пошлины на различные товары, если ввозимые товары могут нанести ущерб экономике государства и местным производителям. Однако такими мерами, государство не должно наносить вред другим странам-участникам ВТО. В связи с этим имеется предусмотренный вид рассмотрения подобных вопросов — экономические консультации между экспортерами и импортерами.
В случае если участникам консультаций не удается договориться, «пострадавшая» сторона может ввести ответные ограничения для компенсаций своих финансовых потерь.
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