ОПЕК+ может рассмотреть новый ориентир сделки

ОПЕК+ в июне может разработать новый целевой ориентир для сделки по ограничению добычи, сказал журналистам саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех.

"Мы должны посмотреть, как рынок ребалансируется после сезона низкого спроса в начале этого года. Мы должны работать над ориентиром, как я говорил уже", — заявил он.

"Вероятно, это будет более чем один критерий. Мы можем решить этот вопрос в июне", — сказал аль-Фалех, отметив, что пока альтернативный индикатор не найден.