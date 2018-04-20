Ещё
Избыток запасов нефти в мире снизился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Избыток запасов нефти в мире снизился 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Переизбыток мировых запасов нефти с начала действия сделки ОПЕК+ удалось сократить на 293 миллиона баррелей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в начале заседания министерского комитета по мониторингу венского соглашения.
"ОПЕК+ удалось с начала действия соглашения сократить переизбыток запасов на 293 миллиона баррелей", — сказал Новак.
В свою очередь, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР с начала действия сделки ОПЕК+ снизились на 300 миллионов баррелей — до 2,83 миллиарда баррелей.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение действует с начала 2017 года. С тех пор оно уже дважды продлевалось, в последний раз — до конца 2018 года.
Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР.
РИА Новости: последние новости
Центробанк Турции вывел из США свой золотой запас Россия запросила консультации через ВТО по тарифам США на сталь и алюминий Эксперты: майнинг может увеличить риск аварий на энергетических объектах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300361
Турция вывела золотой запас из США91
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации200
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
01:07
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Шоу-бизнес
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение