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Трампа уличили во лжи о рубле
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Трампа уличили во лжи о рубле 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Аналитики убеждены, что именно США, а не Россия искусственно понижают курс рубля. «Это политика Вашингтона, а не Кремля угнетает рубль», — пишет Bloomberg.
«Заявление [американского] президента о [манипулировании Россией курсом] валют не имеет смысла. Можно утверждать, что любое ослабление курса рубля не становится результатом искусственных манипуляций со стороны Москвы за конкурентное преимущество, а скорее оказывается результатом действий, предпринятых Вашингтоном», — считает бывший член правления Международного валютного фонда Дуг Редикер.
Президент США Дональд Трамп в середине апреля обвинил Россию и Китай в искусственном понижении курсов национальных валют.
«Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — сказал он.
Американский министр финансов Стивен Мнучин назвал слова Трампа «предупреждающим выстрелом» для Москвы и Пекина.
Российский фондовый рынок и рубль обвалились после того, как Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении российских олигархов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Национальная валюта обновила минимумы за 1,5 года. Под ограничения Вашингтона попали, в частности, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также компания «Русал» и ее основной владелец Олег Дерипаска.
Капитализация «Русала» упала, а контрагенты начали отказываться от поставок алюминия. Вексельберг сообщил, что его бизнес столкнулся с резким ростом стоимости кредитов, заморозкой счетов и риском остановки предприятий в Европе.
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