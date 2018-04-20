Санкции не помеха: Россия скупает доллары

ЦБ за неделю увеличил размер золотовалютных резервов на $3,5 млрд

Золотовалютные резервы России выросли за неделю санкционной паники на $3,5 млрд, отчитался Банк России . После того как волна распродаж сошла на нет, регулятор возобновил покупки валюты для Минфина . Только за один день 18 апреля на эти цели было потрачено 17,5 млрд рублей. Это самый большой объем интервенций с февраля этого года. При этом ЦБ заявил, что в связи с последними событиями может отказаться от снижения ключевой ставки в апреле.

В Банке России считают, что россияне привыкли к взлетам и падениям рубля и пытаются на этом зарабатывать.

«В принципе граждане уже привыкли к «перелетам» и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — цитирует РИА «Новости» первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.

Неизвестно, заработали ли что-то россияне на последних скачках курса, вызванных новой порцией американских санкций, но сам регулятор в минус точно не ушел. В четверг ЦБ сообщил, что объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил $462,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,5 млрд или 0,8%.

В Банке России объясняют этот прирост «совокупным положительным влияниям переоценки, операциями по счетам Минфина России и монетизацией золота».

Тем не менее ЦБ купил в этот день валюту для Минфина на 11,6 млрд руб. Затем интервенции были приостановлены. Но как только ситуация на рынке успокоилась, покупки были возобновлены. 18 апреля Центробанк потратил на эти цели 17,5 миллиардов рублей. В этом году больше было направлено только 20 февраля (31,4 млрд руб.). Высокий объем интервенций сохранится еще несколько дней, чтобы компенсировать неучастие в шести торговых сессиях. Всего в этом году Минфин направил на пополнение резервов уже около 1 трлн руб.

Ослабление рубля, по мнению аналитиков ЦБ, пока не приведет к раскручиванию инфляционной спирали, которая по итогам марта составила 2,4% при целевом уровне в 4%.

«Несмотря на то что краткосрочные проинфляционные риски, связанные с ослаблением рубля и динамикой зарплат, за прошедший месяц возросли, переход к тренду на возвращение инфляции к 4% ожидается только во второй половине этого года», — отмечается в апрельском обзоре «О чем говорят тренды».

Но при этом Ксения Юдаева говорит, что очередного раунда понижения ключевой ставки в апреле может и не произойти. В этом году регулятор понижал ставку дважды, в прошлом году он делал это шесть раз. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых.

«Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась», — сказала Юдаева.

Она также добавила, что равновесная ключевая ставка Центробанка на краткосрочном горизонте несколько возрастет, но ее диапазон сохранится в пределах 6-7%.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что ключевая ставка ЦБ может пойти как вверх, так и вниз. Аналитики полагают, что в условиях, когда новые санкции могут быть введены в любой момент, ЦБ вряд ли станет понижать ставку, даже несмотря на низкую инфляцию.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов считает: после такого заявления зампреда ЦБ можно быть уверенным, что ключевая ставка в апреле останется на прежнем уровне.

«Я не ожидаю снижения ставки в апреле. Шок на валютном рынке ударит по экономике. Банки не готовы сейчас снижать ставки по кредитам. Импортеры уже пересчитывают цены, курс доллар-рубль не вернется быстро к прежним уровням даже несмотря на рост цен на нефть», — полагает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

По его мнению, возобновить снижение ставки ЦБ сможет во второй половине года, если возобновится укрепление рубля, а инфляция не подскочит выше 4%.

«Решение не менять ставку, на мой взгляд, участники рынка встретят с пониманием, реакция рынка будет спокойной», — считает аналитик.

Влияние возобновления валютных интервенций Минфина на курс рубля не будет значительным. Механизм покупки ЦБ валюты для Минфина существует настолько давно и работает настолько незаметно, что рынок практически перестал обращать на это внимание, считает Алексей Антонов.

«Для участников валютного рынка гораздо большее значение будут иметь взаимоотношения США и России в сфере санкций и на фоне конфликта в Сирии. Больше ракетных ударов означает более слабый курс рубля», — подчеркивает он.

Но при этом рубль выигрывает от более высокой цены нефти, которая перешагнула через отметку в $74 за баррель Brent — впервые с ноября 2014 года.

Алексей Антонов полагает, что курс доллара в ближайшую неделю вернется как минимум к уровню поддержки 59 рублей. Но затем он оттолкнется от этой отметки и снова начнет расти. Двигать его вверх будут покупки валюты регулятором и гражданами, которые готовятся к летним отпускам и страхуют свои сбережения от возможной резкой девальвации рубля.