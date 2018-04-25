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На ВЭФ могут заключить соглашения на 3,5 трлн рублей
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На ВЭФ могут заключить соглашения на 3,5 трлн рублей 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Объем инвестиционных соглашений, заключенных на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, может достигнуть 3,5 трлн руб. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, сообщает ТАСС.
"В прошлом году на Восточном экономическом форуме мы заключили соглашений на 2,5 трлн рублей — они все без исключения сегодня реализуются. На следующем ВЭФ мы потенциально сможем выйти на соглашения общей стоимостью более 3,5 трлн рублей, причем половина из них будет носить юридически обязывающий характер. Эта цифра, которую мы перед собой ставим", — сказал он.
В рамках IV Восточного экономического форума планируется провести ряд встреч с иностранными делегациями. По его словам, на форуме ожидается ряд делегаций из стран АТР, будут отдельные встречи с бизнесменами Вьетнама, Индии, ЮАР и странами европейского региона.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. В 2017 году в форуме приняли участие более 6 тыс. человек, зарубежные участники представляли более 60 стран. В работе форума приняли участие 775 представителей бизнеса.
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