Минвостокразвития ожидает на ВЭФ-2018 заключения соглашений на 3,5 трлн рублей

Замглавы Минэкономразвития Александр Крутиков заявил в ходе экспертного круглого стола в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) 2018 года заявил, что в ходе форума ожидается заключение соглашений на 3,5 трлн руб.

«Наряду с традиционными бизнес-диалогами со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, планируется проведение круглых столов с предпринимателями из Европы, Индии, Вьетнама ЮАР . На ВЭФ-2018 мы рассчитываем выйти на рекордный объем подписанных инвестиционных соглашений — на сумму около 3,5 трлн рублей», — приводит слова Крутикова пресс-служба министерства.

По его словам, как предполагается, на ВЭФ-2018 будут озвучены предложения по совершенствованию налоговых преференций, льготному кредитованию для инвесторов и предоставлению долгосрочных виз для иностранных резидентов. Кроме того, ожидается презентация финансового центра на Дальнем Востоке и электронного кабинета инвестора.