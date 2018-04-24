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Минвостокразвития ожидает на ВЭФ-2018 заключения соглашений на 3,5 трлн рублей
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Минвостокразвития ожидает на ВЭФ-2018 заключения соглашений на 3,5 трлн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Минэкономразвития Александр Крутиков заявил в ходе экспертного круглого стола в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) 2018 года заявил, что в ходе форума ожидается заключение соглашений на 3,5 трлн руб.
«Наряду с традиционными бизнес-диалогами со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, планируется проведение круглых столов с предпринимателями из Европы, Индии, Вьетнама и ЮАР. На ВЭФ-2018 мы рассчитываем выйти на рекордный объем подписанных инвестиционных соглашений — на сумму около 3,5 трлн рублей», — приводит слова Крутикова пресс-служба министерства.
По его словам, как предполагается, на ВЭФ-2018 будут озвучены предложения по совершенствованию налоговых преференций, льготному кредитованию для инвесторов и предоставлению долгосрочных виз для иностранных резидентов. Кроме того, ожидается презентация финансового центра на Дальнем Востоке и электронного кабинета инвестора.
IV Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября.
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