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Между Крымом и Болгарией может появиться паромное сообщение
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Между Крымом и Болгарией может появиться паромное сообщение 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в пятницу поддерживал идею об организации паромного сообщения между полуостровом и Болгарией.
«Если болгарское правительство пойдёт навстречу, я буду с инициативой выходить на российское правительство, чтобы такое паромное сообщение установить», — приводит «Крыминформ» его слова.
По словам представителя болгарской делегации, в настоящее время продукты поставляются в Крым в объезд Украины, преодолевая около трех тысяч километров.
При организации паромного сообщения расстояние сократится до 500-600 километров.
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