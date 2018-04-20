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CEO ключевого австралийского банка о торговой войне
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CEO ключевого австралийского банка о торговой войне 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Evgeny Trofimov / depositphotos.comCEO ключевого австралийского банка о торговой войнеПоследние несколько лет Shayne Elliott смог переориентировать деятельность банка на оказание банковских услуг преимущественно корпоративным и институциональным клиентам. Азиатско-Тихоокеанский регион является ключевым для ANZ Bank, что при возникновении любых серьезных проблем в мировой торговой системе может негативно сказаться на бизнесе банка.
Тем не менее, глава банка с оптимизмом смотрит на будущее. Он говорит: «Действительность такова, что Китай все равно будет импортировать железную руду, а людям необходимо каждый день потреблять импортируемые молочные и мясные продукты. Австралия, Новая Зеландия и страны Азии будут продолжать импортировать автомобили, стиральные машины и все другие необходимые товары. Именно поэтому фундаментальная потребность в продолжение торговли была, есть и будет».
По словам Shayne Elliott, на бизнес банка не скажется эскалация напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Но он признал, что дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем окажет прямой негативный эффект на деятельность кредитного учреждения. Его в большей степени беспокоит возможное влияние торговой войны на глобальную экономику.
СЕО банка говорит, что «бизнесу не нравится любой конфликт и любые торговые войны, поскольку в этих условиях возрастает уровень неопределенности. Бизнес не осуществляет инвестиций, а потребители ограничивают расходы. Торговые войны отразятся на экономическом росте… И это касается, в первую очередь, Австралии, экономика которой зависит от торговли».
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