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Новак спрогнозировал исчезновение излишков запасов нефти
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Новак спрогнозировал исчезновение излишков запасов нефти 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго России Александр Новак выразил мнение, что излишки запасов нефти исчезнут с рынка в ближайшие месяцы.
«В ближайшие месяцы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Кроме того, министр заявил, что Россия выйдет в апреле на 100-процентное исполнение квоты в сделке ОПЕК+.
Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ также заявил, что излишки запасов нефти могут исчезнуть к концу года.
«Рынок ребалансируется, как вы видите, ситуация улучшается», — сказал он, отвечая на вопрос о том, близок ли рынок к стабилизации, и добавил, что «излишки коммерческих запасов нефти могут исчезнуть ближе к концу года».
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
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