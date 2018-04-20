Новак спрогнозировал исчезновение излишков запасов нефти

«В ближайшие месяцы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС

Кроме того, министр заявил, что Россия выйдет в апреле на 100-процентное исполнение квоты в сделке ОПЕК+.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ также заявил, что излишки запасов нефти могут исчезнуть к концу года.

«Рынок ребалансируется, как вы видите, ситуация улучшается», — сказал он, отвечая на вопрос о том, близок ли рынок к стабилизации, и добавил, что «излишки коммерческих запасов нефти могут исчезнуть ближе к концу года».

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.