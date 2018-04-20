Участники ОПЕК+ добились цели. Что будет дальше?

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Сегодня Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения соберется в саудовском городе Джедда, чтобы обсудить сделку ОПЕК+. Какие решения могут быть приняты в свете достижения поставленных задач? Помимо входящих в состав комитета стран — России, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и ОАЭ — во встрече могут принять участие также Ирак, Азербайджан, Казахстан, Бруней и Ливия. Об этом сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Напомним, что срок действия соглашения рассчитан до конца 2018 г., между тем, цены на нефть уже достигли максимумов с 2014 г., и некоторые страны с финансовой точки зрения чувствуют себя намного спокойнее, что может сказаться на их политических действиях. Главной целью соглашения было не только повышение цен, но и снижение коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР до среднего за последние пять лет уровня. Собственно, снижение запасов и стало драйвером роста цен. Между тем, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), данные по запасам за март или апрель уже могут оказаться на уровне среднего значения за пять лет. Сегодня заявление на эту тему сделал министр энергетики России Александр Новак. Россия в апреле выйдет на 100%-е исполнение квоты в сделке ОПЕК+, заявил он. "Сейчас близко к 100%. Я думаю, что в апреле мы на 100% выйдем", — сказал министр. Также Новак ожидает, что излишки запасов нефти исчезнут с рынка в ближайшие месяцы. Главный вопрос в том, может ли кто-то из ключевых участников выйти из сделки? И хотя такой вопрос не поднимается, он действительно актуален. Если в том случае, когда цены на нефть упали до $30 за баррель, участников сделки мало что волновало, кроме, собственно, самих цен, то сейчас все чувствуют себя более или менее комфортно и могут заниматься еще и геополитикой. В частности, некоторые действия Саудовской Аравии могут несколько охладить отношения с Россией. Напомним, еще в прошлом году саудиты договорились с США об инвестициях на $200 млрд, а в марте этого кронпринц Мухаммед бен Салман Аль Сауд отправился в США в трехнедельное турне, где договорился об увеличении вложений в США до $400 млрд Вместе с тем, эксперты отмечают, что главная цель визита кронпринца — заручиться поддержкой США по широкому спектру вопросов, в первую очередь речь идет о взаимоотношениях с Ираном и Катаром. Активизация сотрудничества США и Саудовской Аравии грозит интересам России, считают некоторые эксперты. За день до встречи кронпринца и Трампа в Вашингтоне американское издание The Hill сообщило, ссылаясь на свои источники в администрации Белого дома, что США намерены убедить кронпринца не покупать у России оружие в ответ на ее политику на Ближнем Востоке. В качестве довода против сотрудничества с Москвой приводилась и ее поддержка иранской сделки, сообщает The Hill. В октябре прошлого года во время первого визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда в Москву Эр-Рияд заявил о намерении приобрести у России зенитные ракетные системы ПВО С-400, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» и гранатометы АГС-30.

ОПЕК и МЭА: прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году

Между тем, буквально днях появились сообщения о том, что Саудовская Аравия подтвердила готовность отправить войска в Сирию «совместно с другими странами» с целью стабилизации обстановки, сообщает AFP. "Мы ведем обсуждение с США и вели обсуждение с начала сирийского кризиса в 2011 году", — сказал министр иностранных дел Адель аль-Джубейр в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем в Эр-Рияде. Возможно, такой поворот событий может как-то осложнить переговоры о дальнейшем сотрудничестве в рамках ОПЕК+.

История вопроса

Россия в своей истории уже дважды выходила из соглашения с Саудовской Аравией, правда, оба случая были продиктованы последствиями кризисов. Это было в 1998 г. и в 2007-2008 гг. Кстати, накануне на тему перспектив сотрудничества в рамках соглашения высказался министр нефти Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи. Кооперация стран ОПЕК+ после 2018 г. необязательно означает продолжение сокращения добычи, сказал он журналистам в кулуарах мониторингового комитета в Джидде. "Продолжение нашего сотрудничества необязательно означает сохранение квот по сокращению добычи. Есть много вариантов по кооперации между ОПЕК и не ОПЕК", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться в пятницу вопрос о продлении сделки на 2019 г. Министр также сказал, что ОПЕК+ может «всерьез рассмотреть вопрос об увеличении добычи, если баланс спроса и предложения установится в пользу первого».