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ОПЕК+ в июне рассмотрит снижение квот по сокращению добычи нефти
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ОПЕК+ в июне рассмотрит снижение квот по сокращению добычи нефти 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Участники сделки ОПЕК+ на заседании картеля в июне могут рассмотреть вопрос о снижении квот по сокращению добычи. Об этом сообщил журналистам на заседании мониторингового комитета в Джедде министр энергетики РФ Александр Новак. По сути, речь идет о постепенном наращивании добычи странами.
В свою очередь президент ОПЕК, министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил, что до конца текущего года картель представит бессрочное соглашение по сотрудничеству стран ОПЕК+. Этот вариант взаимодействия с картелем ранее в беседе с журналистами допускал и Новак.
По мнению российского министра, сохранение солидарности стран ОПЕК+ ожидают и потребители, и производители нефти, и сейчас создан фундамент для взаимодействия стран за пределами нефтяного пакта о сокращении добычи, сказал Новак на заседании 20 апреля.
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