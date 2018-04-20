ОПЕК+ в июне рассмотрит снижение квот по сокращению добычи нефти

Участники сделки ОПЕК+ на заседании картеля в июне могут рассмотреть вопрос о снижении квот по сокращению добычи. Об этом сообщил журналистам на заседании мониторингового комитета в Джедде министр энергетики РФ Александр Новак. По сути, речь идет о постепенном наращивании добычи странами.

В свою очередь президент ОПЕК , министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил, что до конца текущего года картель представит бессрочное соглашение по сотрудничеству стран ОПЕК+. Этот вариант взаимодействия с картелем ранее в беседе с журналистами допускал и Новак.

По мнению российского министра, сохранение солидарности стран ОПЕК+ ожидают и потребители, и производители нефти, и сейчас создан фундамент для взаимодействия стран за пределами нефтяного пакта о сокращении добычи, сказал Новак на заседании 20 апреля.