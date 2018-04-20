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Два московских банка лишились лицензий
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Два московских банка лишились лицензий 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 20 апреля вслед за банком «Логос» отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Русского торгового банка».
Бизнес-модель носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности.
Также в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе РТБК с рынка банковских услуг.
РТБК — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 215 место в банковской системе России.
Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Логос».
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