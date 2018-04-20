Китай продлил антидемпинговые пошлины на целлюлозу из США, Канады и Бразилии

Канады и ПЕКИН, 20 апреля. / ТАСС /. Китайские власти продлили антидемпинговые пошлины в отношении целлюлозы из США Бразилии . Об этом сообщило в пятницу министерство коммерции КНР.

"Согласно решению контролирующего органа, вынесенному на основании осуществленной проверки, при ввозе американской, канадской и бразильской целлюлозы применялся демпинг. В итоге был нанесен ощутимый ущерб китайским производителям аналогичной продукции, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. — В связи с этим продлеваются пошлины, утвержденные минкоммерции в 2014 году".