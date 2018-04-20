Китай продлил антидемпинговые пошлины на целлюлозу из США, Канады и Бразилии 

ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Китайские власти продлили антидемпинговые пошлины в отношении целлюлозы из США, Канады и Бразилии. Об этом сообщило в пятницу министерство коммерции КНР.
"Согласно решению контролирующего органа, вынесенному на основании осуществленной проверки, при ввозе американской, канадской и бразильской целлюлозы применялся демпинг. В итоге был нанесен ощутимый ущерб китайским производителям аналогичной продукции, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. — В связи с этим продлеваются пошлины, утвержденные минкоммерции в 2014 году".
В документе отмечается, что оспорить решение вправе любая компания, на продукцию которой распространяются ограничительные меры. Для этого достаточно подать иск в одно из отделений Народного суда Китая. При оправдательном вердикте пошлины могут быть пересмотрены.