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В России начнут летать стоя
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В России начнут летать стоя 

Рамблер 34 минуты назад
Лоукостер «Победа» закажет для своих новых самолетов «стоячие» кресла, если такой способ перевозки будет сертифицирован и признан безопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.
Представители перевозчика заявили, что сейчас рассматривают разные варианты и предложения, которые позволят увеличить число дешевых билетов. К концу 2019 года «Победа» планирует расширить свой авиапарк до 30 судов.
Ранее The Telegraph писала о дизайне «стоячих» кресел, который разработала итальянская компания Aviointeriors Group.
Усовершенствованную модель кресел представили на Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.
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