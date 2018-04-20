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Правительство РФ изменило порядок предоставления субсидий для оплаты ЖКХ
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Правительство РФ изменило порядок предоставления субсидий для оплаты ЖКХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении в порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщает сайт правительства.
«В правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, в соответствии с которыми совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию», — говорится в сообщении.
Как отмечают в правительстве, это обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой энергии.
Документ подготовлен Минстроем России.
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