Правительство РФ изменило порядок предоставления субсидий для оплаты ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении в порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщает сайт правительства.

«В правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, в соответствии с которыми совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию», — говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, это обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой энергии.