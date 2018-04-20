Жилье на вторичном рынке Пекина дешевеет 11-й месяц подряд

Пекин, 20 апреля / Синьхуа / — Тенденция падения цен на вторичное жилье в Пекине, начавшаяся в мае прошлого года, продолжилась в марте этого года. Об этом свидетельствуют данные Пекинского статистического управления.

На состоявшейся в четверг пресс-конференции, посвященной экономическому развитию в Пекине за первый квартал текущего года, главный статистик названного управления Фан Сяодань сказала, что с момента внедрения и осуществления в столице новой политики регулирования и контроля рынка недвижимости в марте 2017 года, с охлаждением пекинского рынка недвижимости наблюдается ежемесячное снижение покупных цен на вторичное жилье, в частности в течение 11 месяцев подряд с мая 2017 по март 2018 г.

В первом квартале в основном сохранялась тенденция роста объема сделок на городском рынке вторичного жилья, который снизился только в феврале из-за каникул по случаю праздника Весны. В январе и марте в Пекине было реализовано соответственно 10,4 тыс. и 11 тыс. квартир.

По словам Фан Сяодань, на фоне непрерывной и строгой реализации политики регулирования и контроля рынка недвижимости рыночные ожидания поставщика и потребителя станут более рациональными, вероятность значительного отскока на рынке недвижимости в ближайшее время невелика, а цены на жилье, как ожидается, будут оставаться стабильными или будут стабильны с небольшим снижением. -0-