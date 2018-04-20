Гудбай, Америка: авиасообщение с США под угрозой

Проблема с выдачей американских виз может привести к приостановке авиасообщения между странами, предупредил российский МИД . В посольстве США связывают трудности с получением разрешительных документов на посещение Штатов с нехваткой кадров и повышенной нагрузкой на столичный визовый центр. В российской дипведомстве уверены, что Вашингтон сознательно выстраивает «блокаду».

Проблемы с выдачей виз американским посольством ставят под сомнение возможности авиационного сообщения между Россией и США. Такой вывод сделали в МИД РФ.

«Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — говорится в официальном сообщении министерства.

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения», — подчеркивается в заявлении МИДа.

В «Аэрофлоте» подтвердили РИА «Новости» наличие проблемы с получением экипажами американских виз.

Майами и В настоящее время прямое авиационное сообщение между РФ и США осуществляет только авиакомпания «Аэрофлот»: перевозчик летает из Москвы в Вашингтон, Нью-Йорк Лос-Анджелес . Ранее прямые рейсы выполняла также американская авиакомпания Delta , однако она в начале марта перестала их осуществлять.

О том, что у пилотов и стюардесс возникают сложности с получением виз, «Аэрофлот» заявлял еще в декабре 2017 года. МИД РФ тогда выступил с похожим предупреждением. Несколько дней назад визовая история вновь вышла в публичную плоскость на фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном и введением новых санкций. Появились сообщения со ссылкой на источники, что авиасообщение между странами к июню может быть прекращено, так как у сотрудников авиаперевозчика закончится срок американских виз, а с их продлением возникают большие сложности.

12 апреля представитель «Аэрофлота» опроверг «Интерфаксу» эти сообщения, уточнив, что компания имеет достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами. По его словам, экипажи авиакомпании сталкиваются с трудностями при получении американских виз в первую очередь в связи «с невозможностью записи на собеседования». Однако эта проблема общая для всех жителей РФ, добавил он.

Положение с выдачей американских виз сейчас и впрямь непростое.

Еще в августе Вашингтон увеличил срок ожидания визового собеседования сначала до 85 дней, а недавно — до 250 дней.

В консульстве США эти проблемы объясняют нехваткой персонала. В сентябре по решению МИД РФ в ответ на высылку российских дипломатов из США из РФ были высланы 755 сотрудников дипслужбы Соединенных Штатов. После этого получение американской визы в РФ стало практически невозможным. С осени прошлого года россияне для оформления американской визы ездят в соседние страны. После закрытия американского консульства в Санкт-Петербурге в марте нагрузка на столичный визовый центр еще больше возросла.

Генконсул США Лоуренс Тоби в интервью « Независимой газете » признал, что в связи с нехваткой персонала там более не смогут выполнять все запросы внешнеполитического ведомства РФ: например, о срочной выдаче виз пилотам или спорстменам.

«У нас нет намерений препятствовать работе «Аэрофлота», используя визы. И мы так не делаем. И тут все тоже упирается в вопрос нашей пропускной способности: есть очень значительное количество людей, которые хотят пройти, образно говоря, сквозь очень узкое игольное ушко. И это игольное ушко — те ограничения, которые наложила на нас российская сторона», — сказал он.

Тоби также обратил внимание, что работа пилотов позволяет им пройти собеседование в посольствах США по всему миру. «Члены экипажей путешествуют по всему миру… Они одни из самых мобильных людей в мире, и у них есть возможность подать на визу США в другой стране», — сказал он.

«Но не очень понятно, почему сейчас на пилотах делается акцент, ведь по этому поводу в посольство никто официально не обращался», — добавил консул.

В МИД РФ тем временем с недоумением воспринимают «продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз „нехваткой персонала“ в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти».

«Виновата, однако, отнюдь не российская сторона. Когда Россия в прошлом году после многочисленных враждебных выпадов США потребовала уравнять взаимное дипломатическое присутствие, решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне. При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник «персона нон грата» не объявлен. Весь персонал американского Генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского Генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает — было бы желание, а его у США явно нет», — заявляют в МИДе.

Вашингтон выстраивает визовую блокаду «абсолютно сознательно и преднамеренно» в качестве дополнительного рычага давления, уверены в дипведомстве.