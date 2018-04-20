Россия догнала развитые страны по уровню ВВП 

Россия, а также ЮАР, Бразилия, Саудовская Аравия и Мексика сравнялись с развитыми странами по прогнозируемым темпам роста ВВП на душу населения. Об этом сообщил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон, передает ТАСС.
«Пять из девяти входящих в G20 стран с формирующимся рынком — Россия, ЮАР, Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика — получили прогнозы по темпам роста ВВП на душу населения примерно такие же, как и у стран с развитой экономикой. Поэтому, как мы считаем на данный момент, их уже нет среди догоняющих», — отметил Липтон.
Так, у России данный показатель, по прогнозам экспертов Фонда, составит в 2018 году 1,7%, в 2019 г. — 1,5%, а в 2023 г. — вновь вырастет до 1,7%. По темпам роста ВВП на душу населения в 2018-2019 годах нашей стране уступают Великобритания, Италия, Канада и Франция, которых МВФ включил в группу стран с развитой экономикой. У Соединенного Королевства этот показатель в нынешнем году будет на уровне 1%, в 2019 году — 0,9%, а в 2023 году — 1,2%; у Канады — 0,8%, 1,1% и 0,7%; у Италии — 1,3%, 1,2%, 0,8%; у Франции — 1,6%, 1,6%, 1,1% соответственно.
Кроме того, по прогнозам на 2023 год Россия, как и ряд развивающихся стран, по этому коэффициенту будет обгонять все развитые страны, в том числе США, Германию и Японию за исключением Испании (1,8%). Показатель темпов роста ВВП на душу населения в 2023 году у этой группы государств составит 1,1%. Липтон указал на современную тенденцию, при которой данный показатель у развивающихся стран «значительно выше», чем у развитых.