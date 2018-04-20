Задекларировали товаров на полмиллиарда долларов

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Владимирская таможня отмечает сегодня свой 26-й день рождения. Она была образована в 1992 году в период бурного развития рыночной экономики, когда отечественные предприятия получили возможность самостоятельного выхода на внешний рынок.

Сегодня Владимирская таможня включает в себя 11 постов, расположенных во Владимирской и Ивановской областях. Штатная численность ведомства — 300 человек. С таможней работает 1500 участников внешней торговли из различных регионов страны. Ежегодно оформляется 60 тысяч деклараций на товары.

За три месяца этого года в таможню региона поступило 14,5 тысяч деклараций на товары, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оформлены декларации на 30 тысяч наименований товаров общей стоимостью 572 миллиона долларов США. В федеральный бюджет перечислено 5,6 миллиардов рублей, что на 9% выше аналогичного периода прошлого года.