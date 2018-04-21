В МВФ выразили обеспокоенность ростом протекционистских мер в мире 

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен ростом протекционистских мер в различных странах мира. Такое мнение выразила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы все обеспокоены различными проблемами, одной из них является рост протекционизма, который мы наблюдаем в течение последних трёх лет или около того. Он поднимается здесь и там, мы наблюдаем принятие гораздо больших протекционистских мер по всему миру, чем ранее», — подчеркнула Лагард.
По её словам, «все страны должны стремиться продвигать и поддерживать свободную торговлю».
Кроме того, Лагард призвала к сотрудничеству стран в деле решения споров в сфере торговли.
Ранее главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы Международного валютного фонда (МВФ) пересмотреть свою политику.