В МВФ выразили обеспокоенность ростом протекционистских мер в мире

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все обеспокоены различными проблемами, одной из них является рост протекционизма, который мы наблюдаем в течение последних трёх лет или около того. Он поднимается здесь и там, мы наблюдаем принятие гораздо больших протекционистских мер по всему миру, чем ранее», — подчеркнула Лагард.

По её словам, «все страны должны стремиться продвигать и поддерживать свободную торговлю».

Кроме того, Лагард призвала к сотрудничеству стран в деле решения споров в сфере торговли.