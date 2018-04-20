Рубль уйдет на выходные с потерями

Сегодня рубль имеет больше шансов на небольшое ослабление, чем на рост, считает финансовый аналитик Борис Белкин. Одна из причин, продолжает эксперт, в том, что перед выходными практически всегда происходит технический отскок курса, выражающийся в закрытии коротких позиций и фиксировании прибыли рыночными игроками перед выходными.

Среди других причин тот факт, что на национальную валюту давит осторожное отношение игроков к рублевому долгу, а также достаточно серьезные закупки валюты. Одним из важных моментов последних дней торгов является расхождение курса рубля и цены на нефть. Черное золото закрепляется на уровнях в районе 74 долларов за баррель, поддерживаемое статистикой о сокращении запасов из США

На этом фоне рубль слабеет. На него давят закупки Центробанком валюты на рынке, объем которых почти на 40 процентов больше обычного. Плюс геополитическая напряженность. Несмотря на снижение накала, этот фактор остается одним из определяющих курс нацвалюты.

Впрочем, серьезно рубль вряд ли упадет. Его позиции ниже уровня в 61,5 за доллар будут поддерживаться текущими ценами на нефть и потребностями в рублях в преддверии основных налоговых платежей.