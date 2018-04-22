Рынок форекс: анонс событий на 23–27 апреля

Investing.com — На следующей неделе инвесторы ожидают новых отчетов относительно экономического роста в США Великобритании за первый квартал. Также в центре внимания будут заседания центробанков Европы и Японии , на которых будут приняты решения по монетарной политике.

По прогнозам аналитиков, ЕЦБ сохранит монетарную политику без изменений в результате своего заседания в четверг. Однако инвесторов интересуют сигналы о том, что Европейский банк приближается к завершению своей программы финансового стимулирования.

В пятницу доллар подорожал к корзине других валют до максимума за две недели на фоне прогнозов об ускорении темпов повышения процентной ставки ФРС в этом году. В то же время заявления чиновников ЕЦБ и Банка Англии в пользу мягкой монетарной политики привели к тому, что евро и фунт подешевели.

К завершению торгов в пятницу индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,49% и находился на позиции 90,08 после максимума сессии 90,25 — наивысшего значения с 6 апреля. За неделю индекс доллара повысился на 0,65%.

В четверг глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что необходимо стабильное повышение процентной ставки в этом году, чтобы удержать экономику от перегрева.

Ее заявления укрепили прогнозы о том, что ФРС может ускорить темпы повышения процентной ставки в этом году по сравнению с предыдущими прогнозами.

Более высокая процентная ставка, как правило, является поддержкой для курса доллара, поскольку делает долларовые активы более привлекательными для ищущих прибыль инвесторов.

В пятницу курс британского фунта опустился до минимума за две недели против доллара после того, как глава Банка Англии Марк Карни указал на то, что на фоне недавних смешанных экономических отчетов центробанк страны может не повысить процентную ставку в мае.

К завершению пятничной торговой пара GBP/USD снизилась на 0,6% и торговалась на позиции 1,4001. За неделю эта пара опустилась на 1,71%.

Ранее на этой неделе курс фунта резко вырос до максимума после голосования по Brexit 1,4376. Однако затем отчеты о более слабом росте зарплат и более низкой инфляции по сравнению с прогнозами снизили вероятность повышения процентной ставки, и фунт подешевел.

В пятницу евро подешевел до минимума за две недели против доллара после того, как глава ЕЦБ Марио Драги повторил свое мнение о том, что Европейский центробанк будет осторожен в вопросах сворачивания финансовых стимулов.

К завершению торгов в пятницу пара USD/JPY опустилась на 0,47% до 1,2288 после дневного минимума 1,2250. За неделю эта пара снизилась на 0,36%.

Доллар повысился против иены: пара USD/JPY поднялась на 0,28% до 107,65 после зафиксированного на сессии максимума за два месяца 107,86.

Курсы австралийского и новозеландского долларов опустились до минимумов за две недели на фоне снижения курса акций китайских компаний из-за сохраняющихся опасений о тлеющем торговом конфликте между США и Китаем

В пятницу пара AUD/USD опустилась на 0,74% до 0,7671, а пара NZD/USD снизилась на 0,89% до 0,7205.

На следующей неделе инвесторы продолжат отслеживать развитие событий в геополитике и международной торговле.

Понедельник, 23 апреля

В зоне евро будут опубликованы данные о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.

В США будет опубликован отчет по объему продаж домов на вторичном рынке жилья.

Оттаве. Глава Банка Канады Стивен Полоз выступит с отчетом перед Постоянным комитетом по финансам Палаты общин

Вторник, 24 апреля

Австралия опубликует данные по инфляции.

Институт IFO опубликует данные по деловой уверенности в Германии.

В США будут опубликованы данные по доверию потребителей.

Среда, 25 апреля

Финансовые рынки Австралии будут закрыты в связи с праздником.

Глава Банка Канады Стивен Полоз выступит с отчетом перед банковским комитетом Палаты общин в Оттаве.

Четверг, 26 апреля

ЕЦБ огласит свое решение о монетарной политике. После оглашения решения свою пресс-конференцию проведет президент ЕЦБ Марио Драги.

В США будут опубликованы отчеты по объему заказов на товары длительного пользования и по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.

Пятница, 27 апреля

Банк Японии огласит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике. После оглашения решения свою пресс-конференцию проведет президент центробанка Японии.

Председатель Национального банка Швейцарии Томас Джордан выступит на мероприятии в Берне

В Великобритании будут опубликованы предварительные данные по ВВП за первый квартал 2018 года, а также уточненный отчет по настроениям потребителей.

В США выйдут предварительные данные о росте ВВП в первом квартале.

Глава Банка Англии Марк Карни должен выступить в Лондоне.