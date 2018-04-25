Доллар подорожал до пика за 4 месяца из-за роста доходности бондов США выше 3%

Investing.com — В среду доллар достиг максимума за четыре месяца против корзины других основных валют после того, как во вторник доходность 10-летних государственных облигаций США впервые за четыре года превысила 3% и в среду удержалась выше этого уровня.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 15:20 МСК вырос на 0,42% до 90,95 — наивысшего значения с 12 января.

Курс доллара повысился из-за роста доходности гособлигаций США и перспектив ускорения повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Более высокая процентная ставка, как правило, является поддержкой для курса доллара, поскольку делает долларовые активы более привлекательными для ищущих прибыль инвесторов. Во вторник доходность десятилетних государственных облигаций США превысила 3% впервые с начала 2014 года, что является признаком уверенности инвесторов в светлом будущем американской экономики.

Опубликованные во вторник данные показали, что объем строительства новых домов и доверие потребителей в США оказались лучше прогнозов аналитиков, что укрепило прогнозы о стабильном росте американской экономики в ближайшие месяцы.

Курс иены снизился до минимума к доллару за 2,5 месяца. Пара USD/JPY подорожала на 0,34% до 109,18.

Курс евро снизился к доллару до минимума за месяц. Пара EUR/USD опустилась на 0,39% до 1,2185.

Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по монетарной политике, которое будет принято на заседании в четверг. Игроков рынка интересует, стали ли чиновники ЕЦБ более уверены в прогнозах по росту инфляции.

Курс фунта приблизился к недавно зафиксированному минимуму за пять недель к доллару. Пара GBP/USD опустилась на 0,25% до 1,3941.

Австралийский и новозеландский доллары обновили минимумы за четыре месяца: пара AUD/USD снизилась на 0,55% до 0,7561, а пара NZD/USD — на 0,69% до 0,7069.