Доллар подорожал до максимума за семь недель

Investing.com — В понедельник доллар значительно подорожал против корзины других основных валют, достигнув максимума за семь недель на фоне роста доходности государственных облигаций США,

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 17:04 МСК вырос на 0,57% до 90,60 — наивысшего значения с 1 марта.

В понедельник доходность десятилетних государственных облигаций продолжила приближаться к уровню 3% после того, как перспективы роста инфляции добавились к прогнозам об ускорении темпа повышения процентной ставки ФРС.

Доллар получил дополнительную поддержку после выхода отчета о том, что продажи домов на вторичном рынке жилья США значительно выросли в марте, что стало вторым месяцем подряд роста этого показателя.

Курс доллара вырос против валюты «тихой гавани» иены до максимума за два месяца. Пара USD/JPY повысилась на 0,72% до 108,42.

Спрос на японскую иену традиционно растет во времена политической или экономической нестабильности. При повышении уверенности инвесторов курс японской иены снижается.

В субботу Северная Корея заявила о том, что она приостанавливает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает свой ядерный полигон перед запланированными переговорами с Южной Кореей и США.

Кроме снижения геополитических рисков также снизился градус напряженности в торговом конфликте между США и Китаем.

Курс евро опустился до минимума за два месяца. Пара EUR/USD просела на 0,58% до 1,2217.

Европейская валюта не получила поддержки после публикации данных, которые оказали, что в апреле деловая активность в секторе услуг еврозоны незначительно выросла, а в производственном секторе — замедлилась до минимального уровня за 14 месяцев.

Снижение темпов роста деловой активности было связано, в частности, с повышением курса евро, что привело к замедлению роста экспорта.

Курс фунта также снизился против доллара. Пара GBP/USD просела на 0,44% до 1,3941 после снижения на прошлой неделе на 1,71%.

Фунт подешевел на прошлой неделе после того, как глава Банка Англии Марк Карни указал на то, что на фоне недавних экономических отчетов о слабом росте зарплат и инфляции центробанк страны может не повысить процентную ставку в мае.