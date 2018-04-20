Россиян предупредили об опасности майнинга

Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление центра "Антистихия".

Уточняется, что производство криптовалюты (майнинг) происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, что требует больших затрат электроэнергии. Из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.

"Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют", — заявили в ведомстве.