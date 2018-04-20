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Россиян предупредили об опасности майнинга
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Россиян предупредили об опасности майнинга 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Warner Bros/«Газета.Ru»
Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление центра "Антистихия".
Уточняется, что производство криптовалюты (майнинг) происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, что требует больших затрат электроэнергии. Из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.
"Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Центробанк может отнести несанкционированный майнинг к киберрискам.
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