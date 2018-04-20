Колумбия предложила план спасения Венесуэлы стоимостью в $60 миллиардов

По его словам, речь идет о мерах по стабилизации макроэкономической ситуации в Венесуэле, переживающей сейчас гиперинфляцию и дефицит, однако при нынешнем правительстве страны эти действия невозможны.

"Никто не знает, когда произойдет смена правительства в Венесуэле, но мы должны быть к этому готовы", — приводит ЭФЭ заявление Карденаса в Вашингтоне.

По словам министра, сумма в 60 миллиардов долларов является необходимой, чтобы обеспечить минимальный уровень импорта в Венесуэлу для обеспечения ее сельского хозяйства и промышленности производственными мощностями.