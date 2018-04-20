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Новак сообщил о выполнении сделки ОПЕК+ почти на 150%
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Новак сообщил о выполнении сделки ОПЕК+ почти на 150% 

Газета.Ru 1 час назад
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что сделка ОПЕК+ в марте текущего года была выполнена всеми странами-участницами на 149%. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Исполнение сделки странами ОПЕК и не ОПЕК — 149% за март месяц", — сказал Новак.
По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, общий уровень выполнения сделки ОПЕК+ по итогам марта составил 145%.
Ранее Новак сообщил, что Россия по состоянию на середину апреля выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ почти на 100%.
Глава Минэнерго России также добавил, что на данный момент уровень выполнения составляет 99%.
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