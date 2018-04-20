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Новак и Аль-Фалех обсудили кооперацию стран в энергетике на полях встречи ОПЕК+
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Новак и Аль-Фалех обсудили кооперацию стран в энергетике на полях встречи ОПЕК+ 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих в преддверии восьмого заседания Министерского мониторингового комитета членов ОПЕК и стран вне ОПЕК в Джидде (Саудовская Аравия) обсудили кооперацию стран в энергетике. Об этом говорится в пятницу в сообщении Минэнерго РФ.
"Активная позиция позволила обеспечить консенсус ведущих стран — производителей нефти по вопросу реализации «венских соглашений» о добровольной корректировке добычи нефти. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом", — отметил Александр Новак.
Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в нефтяной, газовой сфере, сотрудничество в области геологоразведки и атомной энергетики.
В пятницу в Джидде состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который обсудит ход исполнения сделки. Министры назовут процент выполнения по итогам марта (в феврале он был 138%), его итоги предварительно уже подвели эксперты технического комитета, который прошел в четверг.
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