Новак и Аль-Фалех обсудили кооперацию стран в энергетике на полях встречи ОПЕК+

"Активная позиция позволила обеспечить консенсус ведущих стран — производителей нефти по вопросу реализации «венских соглашений» о добровольной корректировке добычи нефти. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом", — отметил Александр Новак.

Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в нефтяной, газовой сфере, сотрудничество в области геологоразведки и атомной энергетики.

В пятницу в Джидде состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который обсудит ход исполнения сделки. Министры назовут процент выполнения по итогам марта (в феврале он был 138%), его итоги предварительно уже подвели эксперты технического комитета, который прошел в четверг.