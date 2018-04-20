Трубу шатали

Российский газовый проект «Северный поток-2» — кость в горле европейских чиновников, которые на фоне ухудшения отношений политических вынуждены мыслить экономически. Подготовка к началу строительства второй очереди этого газопровода выходит на финишную прямую. Германия Финляндия показали «Северному потоку-2» зеленый свет, немецкий бизнес твердит о коммерческом характере проекта, а президент Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель периодически созваниваются и обсуждают этот вопрос по телефону. На этом фоне Украина , напуганная перспективой лишиться загрузки своей газотранспортной системы (ГТС), страшит Европу российским вторжением после запуска газопровода. США грозят участвующим в проекте иностранным компаниям санкциями. Мировое противостояние на уровне одной газовой трубы — в материале «Ленты.ру»

С начала 2018 года до середины апреля российский «Газпром» увеличил экспорт газа на шесть процентов, до 62 миллиардов кубометров. При этом самый большой рост — на 2,1 миллиарда кубометров — показал главный импортер российского газа — Германия. «С начала года „Газпром“ поставил в страну 18,6 миллиарда кубометров. В пересчете на год это 64,7 миллиарда кубометров, что, для сравнения, превышает производительность „Северного потока“», — хвастался глава концерна Алексей Миллер . По мнению Газпрома, создание альтернативы уже действующим транзитным мощностям в обход Украины очевидна.

До середины 2000-х годов через газотранспортную систему Украины ежегодно проходило до 90 процентов российского газа, направляющегося в Европу. Ежегодный объем поставок составлял от 120 до 137 миллиардов кубометров. После резкого падения в 2014 году транзит вновь вырос и достиг в прошлом году 93 миллиардов кубометров. Это максимальное значение с 2011 года. В целом, в 2017 году экспорт российского газа в страны Евросоюза вырос на 8,4 процента и достиг 194,4 миллиарда кубометров.

Несмотря на ощутимый рост, в руководстве «Газпрома» уже давно взяли курс на обход Украины — зачем нужны посредники, считают в концерне. Да и украинская система транзита порядком обветшала, а основной покупатель — Германия — будет только рад растущим объемам. Кроме того, подрядчики «Газпрома» заинтересованы в новых проектах — зря что-ли в начале 2000-х годов в России были созданы мощности по производству труб большого диаметра.

В 2010-2012 годах был построен газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров, соединивший Россию и Германию через Балтийское море. Он получил название «Северный поток». Не останавливаясь на достигнутом, было решено возвести вторую ветку с аналогичными характеристиками — «Северный поток-2». Такая газовая двухстволка позволит России поставлять в Европу 110 миллиардов кубометров газа в год. При этом «Газпром» надеется начать экспорт по новым веткам уже в 2019 году, до окончания транзитного контракта с украинской госкомпанией «Нафтогаз»

Также из России в подбрюшье Европы уткнется еще один российский трубопровод — «Турецкий поток». Через него будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. В начале апреля глава концерна Алексей Миллер многозначительно заявил, что после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» транзит топлива по территории Украины сократится в 10 раз. Однако полностью отказаться от партнерства с Киевом Москва не сможет. «Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год», — сказал он. Подобные планы вызывают в Киеве жуткое негодование.

Украинские власти называют «Северный поток-2» Троянским конем «Газпрома», «геополитическим оружием Кремля» и «удавкой на шее страны». «Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта», — сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий , расстроенный разрешением Германии и Финляндии на строительство газопровода. Он назвал это решение «мощным ударом» по Украине.

«Даже до Парубия дошло», — иронизирует депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев . По его словам, после запуска второй очереди «Северного потока» и «Турецкого потока» транзит топлива через трубопроводную систему Украины резко сократится, станет убыточным, и страна потеряет колоссальные деньги. «Если мы сейчас поставляем [в страны ЕС] 100 миллиардов, то после запуска второй нитки — 40 [миллиардов кубометров]. Да, мы еще не погибнем, да, труба будет еще работоспособной, но вместо 3,5 миллиарда [долларов за транзит газа] мы будем получать всего миллиард. То есть еще 2,5 миллиарда долларов недополучит государственный бюджет. А значит вам снова скажут, что у вас лишние школы, вы слишком много едите, вам не нужны лекарства…» — предупреждает Мураев.

Контракт между российским «Газпромом» и украинской госкомпанией «Нафтогаз» на транзит топлива в Европу заключен в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет — до 31 декабря 2019 года. Доход Киева от транзита через украинскую территорию по итогам 2017 года составил около 3 миллиардов долларов, или примерно 2-3 процента ВВП страны, рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью украинскому телеканалу «Прямий». Доходы государственного бюджета Украины в 2017 году должны были составить около 27,3 миллиарда долларов. Впрочем, план доходов в прошлом году не был выполнен на 0,4 процента.

Украина отказывает «Северному потоку-2» в коммерческой целесообразности и видит в нем будущий инструмент давления России на Европу. В интервью Deutsche Welle Коболев выдвинул гипотезу, согласно которой Россия стремится избавиться от транзита газа через Украину, потому что «в случае его сохранения полномасштабная военная агрессия России против Украины была бы связана с очень большими затратами». По его словам, в худшем сценарии Россия может начать оккупацию Украины. В таком случае поставки российского газа в Европу надолго прекратятся, а это дорого обойдется России.

Венгрия, Словакия и «Переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша Румыния », — сказал глава «Нафтогаза». Вероятность такого развития событий превышает 50 процентов в случае прекращения транзита, считает он. Но есть и другой, более мягкий сценарий, отмечает он. «Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане», — отметил он.

Российским политическим проектом называет новый газопровод и президент Украины Петр Порошенко . «Простите за резкие слова, но „Северный поток-2“ — это политическая взятка за лояльность к России», — заявил он немецкой газете Handelsblatt . Реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей «огромный ущерб», подчеркивал он и критиковал Германию за одобрение планов России.

Согласно прогнозу агентства Bloomberg , зависимость Германии от российского газа в ближайшем будущем будет расти. К 2025 году Россия займет половину немецкого рынка газа (сейчас 40 процентов), считают в консалтинговой компании Wood Mackenzie. Транспортировка топлива через «Северный поток» на 40 процентов дешевле, чем через территорию Украины, полагают эксперты.

Рост поставок газа выгоден бизнесу Германии, поэтому немецкие компании PEGI/E.ON и Wintershall являются акционерами уже функционирующего «Северного потока». Немецкие Wintershall и Uniper наряду с нидерландско-британской Royal Dutch Shell , французской ENGIE и австрийской OMV год назад договорились о финансировании 50 процентов второй очереди газопровода. На этом фоне канцлер ФРГ Ангела Меркель, не замеченная в особых симпатиях к России, называла новый трубопровод «чисто экономическим проектом». В феврале на встрече с польским премьер-министром Матеушом Моравецким федеральный канцлер утверждала, что трубопровод не угрожает диверсификации газоснабжения Евросоюза. Позже Польша попыталась переубедить Германию в отношении «Северного потока-2», воспользовавшись шумихой вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипая и его дочери, но Меркель осталась непреклонна.

К слову, Польша является одним из активных противников возведения Россией новой газовой магистрали. В Варшаве считают, что он негативно скажется на энергобезопасности Европы. В январе нынешнего года польские власти обратились к США с просьбой ввести санкции в отношении проекта. Варшава намерена противопоставить газопроводу собственную трубу — Baltic Pipe, которая должна пройти по дну Балтийского моря и протянуться от побережья Польши в Данию , подключившись к норвежской газотранспортной сети.

Однако после визита президента Украины Петра Порошенко в Берлин в начале апреля лидер Германии внезапно ужесточила риторику и заговорила о политической составляющей «Северного потока-2». «Его строительство не может быть начато, пока не будет определена роль Украины в транзите газа в Европу. Я также сказала президенту Путину вчера (во время телефонного разговора с президентом России — прим. „Ленты.ру“): не может быть, чтобы из-за строительства „Северного потока-2“ Украина потеряла статус транзитера газа», — сказала она.

Но немецкий бизнес настаивает на коммерческом характере проекта. «Северный поток-2» далек от политики и противостояния России и стран Запада в Сирии , считает федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. «Не нужно смешивать две вещи», — подчеркнул он в интервью газете Bild . По его словам, Европа закупала российский газ и во времена холодной войны, и импорт был в любое время надежным. Тем не менее, необходимо учитывать и интересы Украины, а для подстраховки Германии и ЕС следует приступить к строительству терминалов для сжиженного природного газа.

Позиция Германии заметно отличается от мнения других членов Евросоюза, озабоченных диверсификацией источников газа. Как ни странно, но возглавила крестовый поход против «Северного потока» маленькая Дания. В конце 2017 года в стране был принят закон, позволяющий блокировать реализацию проекта в территориальных водах королевства. Однако реальных рычагов давления у Дании немного — королевство может помешать прокладке трубопровода у острова Борнхольм, но правовых возможностей, чтобы полностью исключить возведение «Северного потока-2» у страны нет, признал премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен . Тогда маршрут газопровода может быть просто изменен, поэтому с Россией должна разговаривать Еврокомиссия , считает он. Еще одна заинтересованная сторона — Швеция — пока раздумывает над разрешением на строительство.

Еврокомиссия оценила неожиданный реверанс Ангелы Меркель в сторону Украины. Заместитель главы Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович предлагает организовать четырехстороннюю встречу представителей России, Украины, Германии и Евросоюза, на которой можно было бы обсудить проблему прокладки газопровода.