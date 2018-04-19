Почему юань становится «валютным убежищем» для мировых инвесторов

Обострение отношений между Россией США вместе с последующим удешевлением рубля сопровождалось заметным притоком инвестиций в китайские активы. Так игроки рынка стремились обезопасить собственные средства на нейтральной территории. На этом фоне эксперты всё больше говорят о юане как о защитном активе. В то же время наличие жёсткого регулирования валюты со стороны властей КНР создаёт определённые трудности для зарубежных инвесторов. Сможет ли юань завоевать титул «валютного убежища» — в материале RT.

Китайский юань становится «валютным убежищем» для мировых инвесторов. Об этом в интервью Bloomberg заявил главный экономист по развивающимся рынкам аналитической компании TS Lombard Ларри Брейнард.

По словам эксперта, во время недавнего обострения отношений между Россией и США участники финансовых рынков стремились переместить свои средства в наиболее безопасное место. Так, можно было наблюдать рост инвестиционного потока в китайские активы.

Напомним, вся прошлая неделя стала настоящим вызовом для российского рынка. Курсы доллара и евро демонстрировали максимальные рекорды 2015—2016 годов из-за реакции на антироссийские санкции и ожиданий военных действий США в Сирии

Так, наиболее серьёзное ослабление рубля можно было наблюдать в среду, 11 апреля. Курс нацвалюты в моменте просел до 65 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Примечательно, что на этом фоне произошло максимальное с начала месяца укрепление китайской валюты — до 6,26 юаней за доллар. Одновременно индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite установил трёхнедельный максимум и достиг отметки 3208 пунктов.

Впрочем, уже 16 и 17 апреля в связи с ослаблением внешней напряжённости российский валютный рынок начал умеренное восстановление. При этом китайская валюта вновь подешевела до 6,28 юаней за доллар, а индекс SSE Composite опустился до 3066 пунктов.

Как пояснил RT руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский , в момент обострения геополитических конфликтов юань становится защитным активом, поскольку китайская сторона в основном придерживается нейтральной позиции.

«Динамика китайского рынка на текущей неделе действительно продемонстрировала тезис о «защитной гавани», так как после снижения напряжённости инвесторы начали частично фиксировать позиции по китайским бумагам, возвращаясь, например, в российские активы как более перспективные после недавнего обвала и рубля, и российского фондового рынка», — отметил Козловский.

По оценке ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева , сегодня китайская валюта более чем подходит на роль ещё одного валютного актива, за которым впоследствии будет закреплён защитный статус. Впервые эксперты начали говорить об этом ещё в 2016 году. Тогда Международный валютный фонд включил юань в корзину специальных прав заимствования (SDR) и признал, что это «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему». Таким образом, юань стал третьей по значимости валютой в корзине МВФ, уступив доллару США и евро, но обогнав японскую иену и фунт стерлингов.

«Народному Банку Китая всё-таки удалось «выхлопотать» для юаня звание резервного актива. Тогда же скептики подметили, что недостаточно просто отправить валюту на орбиту, её нужно постоянно поддерживать. И вот, буквально несколько недель назад, Китай сделал очередной прорыв: запустил собственную национальную биржевую торговлю нефтью, и, что важнее, золотом», — подчеркнул Артём Деев.

Теперь Китай, будучи ключевым импортёром нефти в мире, может рассчитываться национальной валютой за энергосырьё. Другими словами, экспортёры начнут постепенно замещать долларовые резервы на юаневые, тем самым только укрепляя нацвалюту КНР. По словам Артёма Деева, именно этот факт и подтверждает защитные свойства актива.

Массированное давление

В то же время на сегодняшний день пока ещё не все эксперты готовы однозначно говорить о юане как о «валютном убежище» для инвесторов. Так, некоторые аналитики не склонны связывать напрямую динамику движения китайского рынка с обострением отношений США и России. Такие оценки вызваны тем, что на тот момент юань находился под воздействием целого ряда факторов.

Константин Карпов. «В это же время несколько снизился градус напряжения в торговых отношениях между США и Китаем после примирительной речи Си Цзиньпина . Внутренние инвесторы стали более склонны к риску. Ранее с конца марта юань слабел к доллару по причине эскалации торговых противоречий. То же самое можно сказать относительно динамики китайских фондовых площадок», — пояснил RT эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер

Кроме того, по его словам, на укрепление юаня могло повлиять и общее ослабление доллара на мировых площадках, в том числе к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). По данным MarketWatch, соответствующий индекс DXY в моменте опускался ниже отметки 89,5 пункта.

«В Китае в эти дни рынок рос вследствие позитивной динамики на сырьевых площадках, а также хорошей макростатистики. ВВП в первом квартале вырос на 6,8%, а розничные продажи — на 10,1% в годовом выражении. Опасения замедления китайской экономики пока не находят объективных подтверждений», — отметил в беседе с RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

При этом эксперт отдельно подчеркнул, что отток из рублёвых средств не был массовым, поскольку паника на рынке не успела основательно разгореться. Это, по его мнению, могло бы произойти только в случае приближения курса российской валюты к отметке 66 рублей за доллар.

В свою очередь уже на этой неделе, с 16 апреля, согласно оценке Георгия Ващенко, рубль выкупали, в основном, спекулянты. Те инвесторы, которые приобрели доллары и вывели их, пока ещё не возвращали средства на российский рынок.

«Что касается периода 16—17 апреля, то следует обратить внимание на действия регулятора КНР, который поднял ставку по краткосрочным и среднесрочным операциям предоставления ликвидности на 5 базисных пунктов. Это могло оказать влияние на настроения инвесторов и оказать давление на биржевые активы КНР», — отметил Константин Карпов.

Трудности ввода

В целом, по словам Карпова, среди защитных валют на сегодняшний день есть более популярные, доступные и понятные инструменты, нежели юань. В частности, речь идёт о японской йене, швейцарском франке и евро.

Помимо этого при вложении средств в китайские активы инвесторам необходимо учитывать ряд определённых особенностей самого китайского рынка. Как рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов , в Китае действует достаточно жёсткое законодательство, связанное с отмыванием денег и с легализацией доходов. Поэтому любые средства, которые выводятся в Китай, проходят очень тщательную проверку. КНР никак не хочет связываться с деньгами, хоть как-то замешанными в криминальном бизнесе или связанными с ним.

Ещё одна сложность заключается в том, что китайские банки готовы хранить иностранные средства, но в то же время заставить эти деньги работать довольно проблематично.

«В отличие от других стран, таких как Англия или США, запустить деньги в работу весьма сложно. Это связано с трудностями работы на китайском рынке. Российские предприниматели и те, которые выходят с Запада, не имеют никакого опыта работы с инвестиционными фондами Китая. Поэтому им придётся долго адаптироваться для того, чтобы эти деньги заработали», — пояснил Алексей Маслов.

Малайзии, В данном случае рыночные игроки могут использовать китайские банки для реинвестирования своих средств в активы ближних государств. Так, например, в Индонезии Филиппинах условия бизнеса гораздо легче, чем в Китае, но при этом и доходность заметно ниже.

Восточная пристань

Алексей Маслов отмечает, что на данный момент юань пока ещё не занял серьёзное место в качестве расчётной валюты между странами. По его словам, в объёме трансграничных расчётов на китайскую валюту приходится порядка 6—7%. Основные позиции по-прежнему держат доллар США, евро и британский фунт.

В то же время китайское правительство стремится постепенно повысить значимость национальной валюты. В частности, на последнем съезде Компартии Китая была поставлена задача «интернационализации юаня».

«КНР безусловно хочет сделать юань свободно-конвертируемой валютой, но тогда нужно отпускать его в свободное плавание, а Китай на данный момент к этому не готов. Как следствие, я думаю, что юань за счёт своей несвободной конвертируемости и обеспеченности исключительно китайской экономикой может являться убежищем для капиталов, которые бегут с Запада», — пояснил Маслов.

По его оценке, на данный момент с точки зрения хранения денег юань остаётся достаточно надёжным и устойчивым активом. Единственным риском для него остаётся возможность продолжения гонки торговых ограничений между США и КНР. Только в этом случае китайская валюта начнёт дешеветь.