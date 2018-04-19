Курс швейцарского франка к евро опустился до минимума с 2015 года

МОСКВА , 19 апр /ПРАЙМ/. Курс евро к швейцарскому франку в четверг поднялся выше «потолка», установленного ЦБ Швейцарии, — в 1,2 франка впервые с января 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск курс евро к франку рос до 1,1997 франка за евро с 1,1986 франка на предыдущем закрытии. В ходе торгов четверга пара торговалась на отметке в 1,2001 франка за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,38 иены за доллар со 107,23 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2344 доллара с 1,2373 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) увеличивался на 0,31%, до 89,9 пункта.

Швейцарский Центробанк в 2011 году ввел «потолок» курса франка к евро на уровне 1,2 франка, стремясь ослабить укрепление нацвалюты. При этом отмена «потолка» в начале 2015 года привела к резкому росту стоимости франка, что стало потрясением для глобальных финансовых рынков.

В дальнейшем швейцарскому регулятору удалось ослабить курс национальной валюты благодаря политике отрицательных процентных ставок. Сейчас аналитики, мнение который приводит агентство Рейтер , отмечают, что вероятность того, что ЦБ страны будет вслед за другими регуляторами ужесточать денежно-кредитную политику, очень мала.

"Франк по-прежнему переоценен … и мы наблюдаем усиленное снижение доходности облигаций периферийных стран еврозоны по сравнению с доходностью основного долга еврозоны, что сигнализирует о том, что аппетит к риску остается сильным и это оказывает давление на франк", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Pictet Wealth Management Люка Луйета (Luc Luyet). В этом году франк подешевел уже более чем на 2,5%, а большая часть спада пришлась на апрель.