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Карни не хочет говорить о сроках повышения ставок
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Карни не хочет говорить о сроках повышения ставок 

Вести Экономика 42 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что не хочет фокусироваться на точных сроках повышения процентных ставок британского центробанка перед тем, как регулятор примет решение по поводу политики в следующем месяце, передает Reuters.
Глава Банка Англии Марк Карни EPA/ANDY RAIN
Британский фунт стерлингов достиг своего самого низкого курса по отношению к американской валюте с 9 апреля на фоне комментариев Карни по поводу смешанных экономических данных.
"Я не хочу слишком сосредотачиваться на определенном времени, это больше касается основного пути", — сказал Карни, добавив, что в этом году повышение ставок «вероятно». Он сказал, что Британия должна подготовиться к «нескольким повышениям процентных ставок в течение следующих нескольких лет».
Твердое большинство экономистов в опросе Reuters, опубликованном ранее на этой неделе, заявили, что ожидают, что Банк Англии повысит процентные ставки до нового максимума после финансового кризиса в 0,75% в мае.
Как писали «Вести. Экономика», многие из ведущих политиков Банка Англии в частном порядке предпочитают более прямой подход к сигналу о том, каких изменений процентных ставок они ожидают.
Члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии обсуждают вопрос о том, следует ли более подробно сообщать о своих планах по процентной ставке, хотя некоторые из них опасаются, что такая прозрачность приведет к тому, что публика сочтет заявления обязательствами, а не прогнозами.
Другие центральные банки, включая Федеральный резерв США, регулярно публикуют подробные прогнозы о том, как могут измениться ставки.
В настоящее время Банк Англии публикует прогнозы роста, инфляции и многих других экономических показателей. Это иногда побуждает инвесторов смотреть на то, думает ли регулятор о том, что ожидания изменений процентных ставок могут привести к изменению инфляции.
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