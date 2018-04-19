Карни не хочет говорить о сроках повышения ставок

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что не хочет фокусироваться на точных сроках повышения процентных ставок британского центробанка перед тем, как регулятор примет решение по поводу политики в следующем месяце, передает Reuters

Глава Банка Англии Марк Карни EPA/ANDY RAIN

Британский фунт стерлингов достиг своего самого низкого курса по отношению к американской валюте с 9 апреля на фоне комментариев Карни по поводу смешанных экономических данных.

"Я не хочу слишком сосредотачиваться на определенном времени, это больше касается основного пути", — сказал Карни, добавив, что в этом году повышение ставок «вероятно». Он сказал, что Британия должна подготовиться к «нескольким повышениям процентных ставок в течение следующих нескольких лет».

Твердое большинство экономистов в опросе Reuters, опубликованном ранее на этой неделе, заявили, что ожидают, что Банк Англии повысит процентные ставки до нового максимума после финансового кризиса в 0,75% в мае.

Как писали «Вести. Экономика», многие из ведущих политиков Банка Англии в частном порядке предпочитают более прямой подход к сигналу о том, каких изменений процентных ставок они ожидают.

Члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии обсуждают вопрос о том, следует ли более подробно сообщать о своих планах по процентной ставке, хотя некоторые из них опасаются, что такая прозрачность приведет к тому, что публика сочтет заявления обязательствами, а не прогнозами.

Другие центральные банки, включая Федеральный резерв США , регулярно публикуют подробные прогнозы о том, как могут измениться ставки.

В настоящее время Банк Англии публикует прогнозы роста, инфляции и многих других экономических показателей. Это иногда побуждает инвесторов смотреть на то, думает ли регулятор о том, что ожидания изменений процентных ставок могут привести к изменению инфляции.